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Трамп раскритиковал решение ЕС оштрафовать Google

17:58
  • четверг
  • 19 июля 2018

Дональд Трамп написал в Twitter, что ЕС "перехитрил США, но ненадолго". Таким образом американский лидер прокомментировал штраф Еврокомиссии в адрес американской корпорации на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике решение Европейской комиссии оштрафовать компанию Google за нарушение антимонопольного законодательства. Его слова приводит ТАСС.

"ЕС только что оштрафовал одну из наших прекрасных компаний, Google, на 5 миллиардов долларов. Они перехитрили США, но ненадолго", - написал глава государства у себя в Twitter.

Ранее ЕК оштрафовала Google по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android. Сумма штрафа составила 4,3 миллиарда евро. Кроме того, компанию обязали в течение 90 дней прекратить "незаконную практику".

19 июля Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным. По его словам, он хотел бы обсудить с российским президентом реализацию вопросов, которые поднимались на саммите в Хельсинки. По мнению президента США, все эти проблемы можно решить.

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