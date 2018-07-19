ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны

18:08
  • четверг
  • 19 июля 2018

Суд арестовал до 17 сентября директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максима Куксина. Его подозревают в получении взятки в размере не менее 11 миллионов рублей.

Директор департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максим Куксин арестован Савеловским судом Москвы до 17 сентября по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали агентству в суде, Куксин подозревается в получении взятки в размере не менее 11 миллионов рублей. Ему вменяют преступление по статье о получении взятки в особо крупном размере, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строго режима и штрафу в 20 миллионов рублей бывшего замглавкома Внутренних войск Министерства внутренних дел России Вячеслава Варчука. Его признали виновным в получении взятки. Ранее ему отказали в сделке со следствием, после чего офицер, уже признавший вину, стал отрицать обвинение.

Читайте также:
Главное сегодня
Судейский молоток
Судейский молоток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100