Суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны

Суд арестовал до 17 сентября директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максима Куксина. Его подозревают в получении взятки в размере не менее 11 миллионов рублей.

Директор департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максим Куксин арестован Савеловским судом Москвы до 17 сентября по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали агентству в суде, Куксин подозревается в получении взятки в размере не менее 11 миллионов рублей. Ему вменяют преступление по статье о получении взятки в особо крупном размере, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строго режима и штрафу в 20 миллионов рублей бывшего замглавкома Внутренних войск Министерства внутренних дел России Вячеслава Варчука. Его признали виновным в получении взятки. Ранее ему отказали в сделке со следствием, после чего офицер, уже признавший вину, стал отрицать обвинение.