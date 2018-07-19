Спортивный мир скорбит из-за убийства фигуриста Дениса Тена

Печальное известие пришло из Алма-Аты. От рук преступников погиб известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний Денис Тен. Пытаясь остановить уличных грабителей, он получил ножевое ранение и умер в больнице от потери крови. Российские спортсмены и тренеры восприняли гибель Тена как личную трагедию.

В Казахстане Дениса Тена считали гением и чуть ли не боготворили. А он, смущаясь, признавался: фигурное катание для него и есть вся жизнь. Которая теперь оборвалась так нелепо. На Дениса Тена напали средь бела дня в самом центре Алма-Аты автоворы, которые пытались скрутить зеркала с его машины, передает "ТВ Центр". Фигурист вмешался, завязалась потасовка, Дениса несколько раз ударили ножом.

За жизнь спортсмена врачи боролись больше двух часов. Все это время у входа в центральную городскую больницу дежурили толпы неравнодушных, даже тех, кто не знал его лично.

Все надеялись на чудо - так же, как и он на своих выступлениях часто совершал невозможное. Денис Тен - первый и единственный фигурист в истории Казахстана, который завоевал бронзу Олимпиады в Сочи и медали двух чемпионатов мира.

"Я пришел на каток, тренер говорит: "Денис, вот сегодня нужно сделать аксель, если ты сделаешь аксель, то ты победишь". Я его спрашиваю, а что такое аксель, он мне в зале объяснил быстренько, за пять минут, я вышел на лед, сделал этот аксель, занял первое место", - рассказывал он.

"Денис, помимо того, что выдающийся фигурист, это и человек с большой буквы. очень интеллигентный. Очень деликатный, образованный, всегда с возможным пиететом, еще и с восточным характером, относящийся с большим уважением к тренерам различных стран. К тому, что делают его соперники, абсолютно тоже такое восточное упорство, которое позволило ему подняться на олимпийский пьедестал и мало, кто представлял, что это может случиться, и поднимался на пьедесталы чемпионатов мира", - рассказывает заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Он, и правда, иногда ходил по лезвию. Однажды на соревнованиях в Австрии выступал со сломанным коньком, но отработал программу так чисто, что никто из зрителей даже и не заметил. А кататься начал еще ребенком в группе здоровья. Уже в 10 лет выступал в Москве, и на открытом первенстве стал победителем.

Он собирался еще многое успеть и в спорте, и в жизни. А после, завершив карьеру на льду, мечтал о музыкальной карьере. В детстве Денис окончил пять классов музыкальной школы, занимался живописью, увлекался фотографией. Как часто говорят: талантливый человек, он был талантлив во всем. Спортивный мир до сих пор не может поверить, что его яркая звезда погасла так рано.

Борис Иванин, Елена Сахно. "ТВ Центр".