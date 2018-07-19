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Спортивный мир скорбит из-за убийства фигуриста Дениса Тена

19:45
  • четверг
  • 19 июля 2018

Печальное известие пришло из Алма-Аты. От рук преступников погиб известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний Денис Тен. Пытаясь остановить уличных грабителей, он получил ножевое ранение и умер в больнице от потери крови. Российские спортсмены и тренеры восприняли гибель Тена как личную трагедию.

В Казахстане Дениса Тена считали гением и чуть ли не боготворили. А он, смущаясь, признавался: фигурное катание для него и есть вся жизнь. Которая теперь оборвалась так нелепо. На Дениса Тена напали средь бела дня в самом центре Алма-Аты автоворы, которые пытались скрутить зеркала с его машины, передает "ТВ Центр". Фигурист вмешался, завязалась потасовка, Дениса несколько раз ударили ножом.

За жизнь спортсмена врачи боролись больше двух часов. Все это время у входа в центральную городскую больницу дежурили толпы неравнодушных, даже тех, кто не знал его лично.

Все надеялись на чудо - так же, как и он на своих выступлениях часто совершал невозможное. Денис Тен - первый и единственный фигурист в истории Казахстана, который завоевал бронзу Олимпиады в Сочи и медали двух чемпионатов мира.

"Я пришел на каток, тренер говорит: "Денис, вот сегодня нужно сделать аксель, если ты сделаешь аксель, то ты победишь". Я его спрашиваю, а что такое аксель, он мне в зале объяснил быстренько, за пять минут, я вышел на лед, сделал этот аксель, занял первое место", - рассказывал он.

"Денис, помимо того, что выдающийся фигурист, это и человек с большой буквы. очень интеллигентный. Очень деликатный, образованный, всегда с возможным пиететом, еще и с восточным характером, относящийся с большим уважением к тренерам различных стран. К тому, что делают его соперники, абсолютно тоже такое восточное упорство, которое позволило ему подняться на олимпийский пьедестал и мало, кто представлял, что это может случиться, и поднимался на пьедесталы чемпионатов мира", - рассказывает заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Он, и правда, иногда ходил по лезвию. Однажды на соревнованиях в Австрии выступал со сломанным коньком, но отработал программу так чисто, что никто из зрителей даже и не заметил. А кататься начал еще ребенком в группе здоровья. Уже в 10 лет выступал в Москве, и на открытом первенстве стал победителем.

Он собирался еще многое успеть и в спорте, и в жизни. А после, завершив карьеру на льду, мечтал о музыкальной карьере. В детстве Денис окончил пять классов музыкальной школы, занимался живописью, увлекался фотографией. Как часто говорят: талантливый человек, он был талантлив во всем. Спортивный мир до сих пор не может поверить, что его яркая звезда погасла так рано.

Борис Иванин, Елена Сахно. "ТВ Центр".

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Денис Тен
Денис Тен
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Место нападения на фигуриста Дениса Тена
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
Денис Тен
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