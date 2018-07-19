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Mastercard собирается массово внедрить в России технологию selfie pay

18:30
  • четверг
  • 19 июля 2018

Mastercard в 2019 году планирует внедрить в России технологию selfie pay, которая позволит оплачивать покупки с помощью подмигивания в видеокамеру телефона. Крупнейшие банки заинтересованы в использовании этой технологии, сообщили в компании.

Mastercard в ближайшее время начнет тестировать в России технологию selfie pay, c помощью которой можно будет оплачивать покупки, подмигнув в камеру телефона, передает РБК.

Как рассказал вице-президент компании Михаил Федосеев на конференции в Москве, технология использует биометрические данные держателя карт. Пользователю необходимо записать видео в телефоне, на котором он моргает, и в следующий раз, чтобы провести оплату, включить режим видеокамеры - и моргнуть.

По словам Федосеева, крупнейшие банки заинтересованы в использовании биометрических решений, подобных selfie pay. Компания планирует в ноябре этого года начать тестировать эту технологию с банками. На 2019 год запланировано массовое внедрение.

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