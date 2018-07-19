ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Законопроект об изменении пенсионной системы принят в первом чтении

20:02
  • четверг
  • 19 июля 2018

В Госдуме в первом чтении рассматривали правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Принятие документа уже со следующего года позволит быстрее индексировать выплаты неработающим пенсионерам. За шесть последующих лет на это будет направлено 3 триллиона рублей. Обсуждение длилось более трёх часов. В результате большинством голосов документ одобрили. Но сроки дискуссий до второго чтения изменили — вместо традиционных 30 дней на внесение предложений отведено более двух месяцев.

Это пока только законопроект о возможных изменениях пенсионного законодательства и только его первое чтение. Депутаты рассматривают, по сути, концепцию документа. Уточненные детали будут ко второму чтению. Но в зале заседаний Государственной думы аншлаг, а каждое выступление эмоционально, передает "ТВ Центр".

"Начиная с двухтысячного года, у нас человеческая жизнь стала длиннее. Вот человек живет больше, чем на 8 лет, на фоне того, что в 90-е годы она упала продолжительность жизни более чем на пять лет. Но тогда мы выходим на ситуацию, что у нас растет жизнь, у нас становится больше пенсионеров, и у нас становится меньше работающих. А принцип солидарности системы состоит в том, что плата за тех, кто работает сегодня - это сегодняшние пенсии пенсионерам", - говорит председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В 40-х годах прошлого века, когда и принимались действующие до сих пор пенсионные стандарты, пособие по дряхлости - так тогда называлась пенсия - получали 2% населения. Сегодня - более 30. Соотношение работающих и нет - критическое. Ежегодная прибавка к пенсии - менее пятисот рублей. А президент ставил задачу повышать темпами выше инфляции. Разработчики законопроекта обещают: изменения позволят улучшить качество жизни  неработающих пенсионеров.

"Начиная с 19-го года увеличение пенсий неработающим пенсионерам — в среднем на 1000 рублей в среднегодовом исчислении. Это 12 тысяч рублей в год. Напомню, что инфляция за 18-й год составит чуть более трех процентов. Это означает, что индексация, реальная индексация пенсий произойдет. И это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами, более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории Российской Федерации", - объясняет  министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Критики законопроекта полагают, что изыскать деньги на индексацию пенсий можно и из других источников.

"Называю вам ресурс: мы предлагали 27 триллионов золотовалютные резервы. 28 триллионов лежат неподвижным грузом в банках. 6 триллионов в чужих банках лежат, и так далее. Почему вы не приняли ни одного закона, который ущемляет богатых, они пухнут на кризисе, а вы лезете в карман полунищим пенсионерам", - восклицает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В "Единой России" парируют: потратить можно все, что угодно, но надолго ли хватит запасов, и что будет после.

"Рано или поздно все это кончится. И тогда мы должны сказать нынешнему поколению работающих, как будет выглядеть система. А она будет выглядеть так, что все будут получать одинаковое и маленькое пособие. В 55 и 60 лет. Но тогда мы говорим людям, что кроме этого пособия от слова  "пособить", то есть помочь, мы больше вам ничего не дадим. Тогда принимайте сами решение: рассчитывайте на детей, работайте до гробовой доски или накапливайте. То предложение, которое внесло нам сегодня правительство, — это предложение по сохранению пенсионной системы", - возражает депутат Государственной Думы Андрей Исаев.

В "Справедливой России" подготовили 10 контраргументов изменениям пенсионного законодательства. Большинство из них - о возможных социальных последствиях.

"Женщины сегодня ждут 55 лет, чтобы помочь своим семьям, своим детям, чтобы нянчить внуков. Правительственный законопроект вызовет гарантированный всплеск безработицы. Причем, безработицы не только тех, кому 45+. Попробуйте, сейчас на работу устроиться невозможно", - говорит руководитель фракции "Справедливая России" в Госдуме Сергей Миронов.

Владимир Жириновский раскритиковал как сам законопроект, так и своих коллег по парламенту из оппозиционных фракций. Вместо митингов и протестных плакатов прямо в зале заседаний лидер ЛДПР предложил дать людям свободу выбора: чтобы работающие сами решали, какую именно сумму переводить в свою персональную пенсионную кассу.

"В этом ваша опасность левых фракций, когда вы жестко критикуете, трясете собственную страну, а потом все посыплется. И не надо злорадствовать: если что-то когда-то начнется, и ваши головы полетят. Раз вы были в этом парламенте и, так или иначе, участвовали в принятии законов. Но я думаю, в третий раз не получится. Третий раз накануне утром "воронки" объедут все адреса считающих публичные дома и призывающих к революции. Вы будете в 4 утра арестованы. Больше никакой революции никогда не будет в России", - заявил Жириновский.

Одновременно с изменениями в пенсионном законодательстве Государственная Дума обсуждает и дополнительные меры защиты возрастных работников. Чтобы защитить пожилых людей, продолжающих трудиться, в "Единой России" предлагают обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнении сотрудников в возрасте. Так же обсуждается применение пониженной ставки страховых взносов за работников предпенсионного возраста. Или, например, введение обязательного дня прохождения диспансеризации, оплачиваемого за счет предприятия.

В первом чтении за предлагаемые правительством изменения проголосовали 328 депутатов из 450. Против - ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Учитывая общественную значимость рассматриваемого законопроекта, в виде исключения Госдума увеличила срок приема предложений и поправок ко второму чтению. Обычно на это отводится 30 дней.

"Комитет принял решение о продлении срока обсуждения, предоставления поправок с 18 августа до 24 сентября", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо пенсионного законопроекта Государственная дума также обсудила в первом чтении ратификацию конвенции международной организации труда, которая предполагает размер пенсии по старости не менее 40% от заработка. Во втором чтении парламентарии рассмотрели целый пакет антикоррупционных поправок, предложенных Владимиром Путиным. В частности, упрощенный порядок привлечения к ответственности чиновников и работников госкорпораций.

Лилия Акиньшина, Марк Новогрудский, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Законопроект о совершенствовании пенсионной системы
Законопроект о совершенствовании пенсионной системы
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
Член Комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев
Член Комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев
Выступление Владимира Жириновского в Госдуме
Выступление Владимира Жириновского в Госдуме
Госдума Российской Федерации
Госдума Российской Федерации
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и зампредседателя Госдумы Сергей Неверов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и зампредседателя Госдумы Сергей Неверов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100