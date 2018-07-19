Законопроект об изменении пенсионной системы принят в первом чтении

В Госдуме в первом чтении рассматривали правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Принятие документа уже со следующего года позволит быстрее индексировать выплаты неработающим пенсионерам. За шесть последующих лет на это будет направлено 3 триллиона рублей. Обсуждение длилось более трёх часов. В результате большинством голосов документ одобрили. Но сроки дискуссий до второго чтения изменили — вместо традиционных 30 дней на внесение предложений отведено более двух месяцев.

Это пока только законопроект о возможных изменениях пенсионного законодательства и только его первое чтение. Депутаты рассматривают, по сути, концепцию документа. Уточненные детали будут ко второму чтению. Но в зале заседаний Государственной думы аншлаг, а каждое выступление эмоционально, передает "ТВ Центр".

"Начиная с двухтысячного года, у нас человеческая жизнь стала длиннее. Вот человек живет больше, чем на 8 лет, на фоне того, что в 90-е годы она упала продолжительность жизни более чем на пять лет. Но тогда мы выходим на ситуацию, что у нас растет жизнь, у нас становится больше пенсионеров, и у нас становится меньше работающих. А принцип солидарности системы состоит в том, что плата за тех, кто работает сегодня - это сегодняшние пенсии пенсионерам", - говорит председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В 40-х годах прошлого века, когда и принимались действующие до сих пор пенсионные стандарты, пособие по дряхлости - так тогда называлась пенсия - получали 2% населения. Сегодня - более 30. Соотношение работающих и нет - критическое. Ежегодная прибавка к пенсии - менее пятисот рублей. А президент ставил задачу повышать темпами выше инфляции. Разработчики законопроекта обещают: изменения позволят улучшить качество жизни неработающих пенсионеров.

"Начиная с 19-го года увеличение пенсий неработающим пенсионерам — в среднем на 1000 рублей в среднегодовом исчислении. Это 12 тысяч рублей в год. Напомню, что инфляция за 18-й год составит чуть более трех процентов. Это означает, что индексация, реальная индексация пенсий произойдет. И это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами, более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории Российской Федерации", - объясняет министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Критики законопроекта полагают, что изыскать деньги на индексацию пенсий можно и из других источников.

"Называю вам ресурс: мы предлагали 27 триллионов золотовалютные резервы. 28 триллионов лежат неподвижным грузом в банках. 6 триллионов в чужих банках лежат, и так далее. Почему вы не приняли ни одного закона, который ущемляет богатых, они пухнут на кризисе, а вы лезете в карман полунищим пенсионерам", - восклицает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В "Единой России" парируют: потратить можно все, что угодно, но надолго ли хватит запасов, и что будет после.

"Рано или поздно все это кончится. И тогда мы должны сказать нынешнему поколению работающих, как будет выглядеть система. А она будет выглядеть так, что все будут получать одинаковое и маленькое пособие. В 55 и 60 лет. Но тогда мы говорим людям, что кроме этого пособия от слова "пособить", то есть помочь, мы больше вам ничего не дадим. Тогда принимайте сами решение: рассчитывайте на детей, работайте до гробовой доски или накапливайте. То предложение, которое внесло нам сегодня правительство, — это предложение по сохранению пенсионной системы", - возражает депутат Государственной Думы Андрей Исаев.

В "Справедливой России" подготовили 10 контраргументов изменениям пенсионного законодательства. Большинство из них - о возможных социальных последствиях.

"Женщины сегодня ждут 55 лет, чтобы помочь своим семьям, своим детям, чтобы нянчить внуков. Правительственный законопроект вызовет гарантированный всплеск безработицы. Причем, безработицы не только тех, кому 45+. Попробуйте, сейчас на работу устроиться невозможно", - говорит руководитель фракции "Справедливая России" в Госдуме Сергей Миронов.

Владимир Жириновский раскритиковал как сам законопроект, так и своих коллег по парламенту из оппозиционных фракций. Вместо митингов и протестных плакатов прямо в зале заседаний лидер ЛДПР предложил дать людям свободу выбора: чтобы работающие сами решали, какую именно сумму переводить в свою персональную пенсионную кассу.

"В этом ваша опасность левых фракций, когда вы жестко критикуете, трясете собственную страну, а потом все посыплется. И не надо злорадствовать: если что-то когда-то начнется, и ваши головы полетят. Раз вы были в этом парламенте и, так или иначе, участвовали в принятии законов. Но я думаю, в третий раз не получится. Третий раз накануне утром "воронки" объедут все адреса считающих публичные дома и призывающих к революции. Вы будете в 4 утра арестованы. Больше никакой революции никогда не будет в России", - заявил Жириновский.

Одновременно с изменениями в пенсионном законодательстве Государственная Дума обсуждает и дополнительные меры защиты возрастных работников. Чтобы защитить пожилых людей, продолжающих трудиться, в "Единой России" предлагают обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнении сотрудников в возрасте. Так же обсуждается применение пониженной ставки страховых взносов за работников предпенсионного возраста. Или, например, введение обязательного дня прохождения диспансеризации, оплачиваемого за счет предприятия.

В первом чтении за предлагаемые правительством изменения проголосовали 328 депутатов из 450. Против - ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Учитывая общественную значимость рассматриваемого законопроекта, в виде исключения Госдума увеличила срок приема предложений и поправок ко второму чтению. Обычно на это отводится 30 дней.

"Комитет принял решение о продлении срока обсуждения, предоставления поправок с 18 августа до 24 сентября", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо пенсионного законопроекта Государственная дума также обсудила в первом чтении ратификацию конвенции международной организации труда, которая предполагает размер пенсии по старости не менее 40% от заработка. Во втором чтении парламентарии рассмотрели целый пакет антикоррупционных поправок, предложенных Владимиром Путиным. В частности, упрощенный порядок привлечения к ответственности чиновников и работников госкорпораций.

Лилия Акиньшина, Марк Новогрудский, Андрей Талалай, "ТВ Центр".