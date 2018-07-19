ООН требует предсказуемости в приеме спасенных в море мигрантов

В ООН считают необходимым "идти дальше фрагментарных мер" и создать предсказуемую и согласованную схему действий по регистрации спасенных в море мигрантов. Нынешние правила Организация называет "краткосрочными и неустойчивыми". При этом ООН приветствует решение ряда стран ЕС о регистрации 450 человек, спасенных в минувшую субботу в Средиземном море.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о необходимости создания предсказуемой и согласованной схемы действий по регистрации спасенных в море мигрантов. Его слова приводит ТАСС.

"Решения должны идти дальше фрагментарных мер или договоренностей по каждому отдельному судну", - сказал Гранди, подчеркнув, что нынешние правила спасательных операций, высадки на берег и проведения регистрации "краткосрочны и неустойчивы".

При этом верховный комиссар приветствовал принятое Францией, Германией, Италией, Мальтой, Испанией и Португалией решение о регистрации 450 мигрантов, спасенных 14 июля в Средиземном море.

17 июля стало известно, что в июне 2018 года на основных миграционных маршрутах в Евросоюзе обнаружили около 13100 нелегальных мигрантов. Это на 56 процентов меньше показателя июня 2017-го. Общее количество нелегальных пересечений границы за месяц оценили в 60430.