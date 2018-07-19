Украинский суд арестовал имущество Кирилла Вышинского

Суд в Херсоне арестовал имущество Кирилла Вышинского - квартиру, гараж и два автомобиля. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней. Главного редактора "РИА Новости Украина" обвиняют в госизмене и незаконном хранении оружия.

Украинский суд арестовал имущество главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

Суд в Херсоне арестовал квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.

Журналист с 17 мая находится под арестом в СИЗО Херсона. Его обвиняют в госизмене, а также в незаконном обращении с оружием. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский отрицает свою вину. На заседании суда он заявил, что все материалы, на которые ссылается следствие, были опубликованы в рубрике "Точка зрения" с пометкой, что это личное мнение автора.