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В Тульской области арестованы подозреваемые в создании экстремистской группы

19:07
  • четверг
  • 19 июля 2018

Двое подозреваемых в создании экстремистской группы арестованы Суворовским районным судом Тульской области до 17 сентября. Заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Ранее сообщалось о задержании предполагаемого главаря группировки.

Пресс-секретарь управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук сообщила об аресте на два месяца двоих подозреваемых в создании экстремистской группы. Об этом пишет ТАСС.

Им предъявлены обвинения по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Оба будут находиться под стражей до 17 сентября.

Ранее в городе Суворове Тульской области задержали предполагаемого главаря экстремистской группы. Против него также возбуждено уголовное дело. Источник ТАСС сообщил, что задержанный ранее являлся активистом запрещенной экстремистской структуры. В ходе обысков были найдены и изъяты оборудование для съемок и монтажа пропагандистских роликов и листовки.

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