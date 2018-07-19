Минкомсвязи покинули два замглавы ведомства

Минкомсвязи покинули два замминистра - Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов. Первый с августа 2014 года отвечал за международное сотрудничество, второй - с ноября 2013 года курировал телекоммуникационную отрасль. Ранее от должности заместителя главы Минкомсвязи был освобожден Алексей Козырев, он курировал электронное правительство.

Двое заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а именно Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов, покинули ведомство. Об этом пишет РИА "Новости".

"Оба замминистра покинули министерство", — сообщили в Минкомсвязи.

В начале июля от должности заместителя главы Минкомсвязи был освобожден Алексей Козырев. Он курировал электронное правительство.

Исмаилов стал замглавы Минкомсвязи в августе 2014 года, он отвечал за международное сотрудничество. Алхазов с ноября 2013 года курировал телекоммуникационную отрасль.

В мае в ведомстве сменилось руководство. Новым главой стал Константин Носков, который до этого был руководителем Аналитического центра при правительстве России.

16 июля в Минкомсвязи сообщили об эффективности программы льгот по страховым взносам для IT-компаний. Так, в 2011 году общая облагаемая база для начисления страховых взносов с IT-компаний составляла 28,9 миллиарда рублей, а в 2016-м - уже 125,4 миллиарда.