Общественники обеспечат контроль на всех "дачных" избирательных участках

Общественная палата Москвы планирует открыть дополнительный набор наблюдателей на выборах мэра столицы, которые пройдут 9 сентября. Планируется сформировать волонтерский корпус примерно из четырех тысяч человек. В него войдут и те, у кого за плечами опыт работы на чемпионате мира по футболу. На этих выборах мэра работы для наблюдателей будет больше, чем обычно. Ведь избирательные участки откроются не только в столице, на и за пределами кольцевой дороги.

Активная фаза подготовки к сентябрьским выборам - в самом разгаре. В четверг Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц сразу двух кандидатов на должность мэра Москвы. В ходе заседания приняли решение и об утверждении порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, передает "ТВ Центр".

"Данным порядком утверждается последовательность действий и сроки этих действий по передаче от типографии в Московскую городскую избирательную комиссию бюллетеней, а также от Московской городской избирательной комиссии в территориальные и далее от территориальных в участковые избирательные комиссии", - сказал секретарь Московской избирательной комиссии Владимир Попов.

Впервые на выборах мэра Москвы можно будет проголосовать не только в столице, но и в четырех областях - Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Новшество и в избирательном процессе, и в законодательстве. При этом везде должен быть соблюдён высокий уровень прозрачности выборного процесса. Для этого в Общественном штабе по наблюдению предложили каждому кандидату направить на участки своих представителей.

"Мы считаем, что это необходимо для транспарентности, для организации процесса самого голосования. Насколько мы понимаем, самим кандидатам будет спокойно, что их наблюдатели будут находиться на избирательных участках. Мы просим в этот раз обратить пристальное внимание на процесс подбора наблюдателей от кандидатов и особо пристальное внимание обратить на избирательные участки, организованные за пределами города Москвы", - заявил заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В четверг закончилось и формирование штаба наблюдателей. Те партии, которые не имеют кандидатов в мэры, но которые набрали на предыдущих выборах в Госдуму 3% голосов - тоже получили право направить своих представителей в штаб. Таким образом, в нём будут представлены семь партий и четыре кандидата. Либерал-демократ Михаил Дегтярев, который уже выдвигался в мэры столицы в 2013 году, высоко оценил подготовку к выборам.

"Это очень важно: подготовить всех наблюдателей, все участковые комиссии, оплатить трафик для камер видеонаблюдения на экстерриториальных участках. Чтобы москвичи получили возможность проголосовать, реализовать свое конституционное право на выборы, ну а мы, как кандидаты и как партии, выдвинувшие нас, проконтролировать итоги голосования. Мы готовимся к выборам и поддерживаем работу Общественного штаба города Москвы", - сообщил кандидат на должность мэра Москвы Михаил Дегтярев.

В прозрачности выборов не сомневается и кандидат в мэры от партии КПРФ Вадим Кумин. Со своей стороны, он обещал полноценное сотрудничество с Общественным штабом.

"Нужно теперь сделать все, от нас зависящее. То, что Венедиктов сделает свою работу, думаю, ни у кого здесь сомнений нет. Мы проявим все свои способности, организационные и интеллектуальные с тем, чтобы обеспечить прозрачность этого голосования", - пообещал кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.

Высоко оценивает работу штаба и кандидат в мэры от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов. Поддерживает и решение о выдвижении членов комиссии с правом решающего голоса на дачных участках.

"В этом году я был членом этого штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации, и это очень важный институт гражданского общества, который позволяет контролировать ход голосования и быть уверенным в том, что итоги голосования действительно отражают реальные волеизъявления граждан России – москвичей", - сказал кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов.

Активно дорабатываются и предвыборные кампании кандидатов. Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец, в четверг, взяв выходной, провел первую агитационную встречу с коллективами предприятий. Он посетил фабрику по производству мороженого. И отметил, что Москва - один из главных промышленных центров страны.

"Мы даем возможность развиваться предприятиям, если есть необходимость. Строиться, расширяться, развиваться. Всегда поможем предприятию! Нам очень важно, чтобы в первую очередь создавались места для москвичей и для тех людей, которые проживают рядом с предприятиями. Мы не должны закрывать предприятия Москвы, мы, наоборот, должны помогать им развиваться. Это очень важно для Москвы и для москвичей - для тех, кто работает", - заявил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин.

Полным ходом идет и работа над новым проектом "Добрые дела". Его предложили сами волонтеры, которые помогают москвичам решать их насущные проблемы. Для этого достаточно подать заявку. Активисты выезжают на место и оставляют наклейку с полным перечнем проблем. К штабу присоединились и волонтеры, работавшие на чемпионате мира по футболу.

"Нас ожидает огромное мероприятие, которое будет в сентябре и, я надеюсь, это будет самое волшебное время, проведенное вместе", - сказала волонтер ЧМ Ирина Маркина.

Предвыборная гонка в самом разгаре. С 25 июля заработает система "Мобильный избиратель". Она позволит проголосовать не по месту прописки, а на удобном избирательном участке в пределах региона или одномандатного округа. Выборы мэра пройдут 9 сентября в единый день голосования.

Александра Сергомасова, Андрей Булычев, Александр Голубев. "ТВ Центр".