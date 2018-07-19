Путин обсудил с послами укрепление роли России в мире

Россия готова к налаживанию партнёрских отношений со всеми странами и международными объединениями. Но на угрожающие действия у своих границ будет реагировать соразмерно. Владимир Путин заявил об этом, выступая на совещании российских послов. Раз в два года дипломаты собираются в МИД для сверки основных направлений работы.

Из всех мировых столиц. Со всех континентов. Сюда, к зданию МИД на Смоленской площади, один за другим прибывают руководители российских дипмиссий и полномочные представители при международных организациях, передает "ТВ Центр". Раз в два года их вызывают в Москву. Сверить часы, открыто и напрямую обсудить ключевые вопросы мировой политики и услышать задачи на будущее - из уст президента.

Какими будут эти задачи, дипломаты предугадывать не берутся. Зато охотно констатируют нынешнее положение дел. С Польшей, к примеру, никаких улучшений, несмотря на все усилия российской стороны.

"Наверное, самое лучшее тому свидетельство - это война с памятниками советским воинам-освободителям", - сказал посол России в Польше Сергей Андреев.

А вот австрийская внешняя политика - куда более прагматична.

"Австрия прекрасно понимает, какую роль играет Россия на мировой арене и в отношениях с европейскими странами это наш серьезный партнер", - заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Укрепление роли нашей страны в мире - ключевая тема. Владимир Путин, выступая в конференц-зале, отмечает: приоритетная задача - вывести российскую экономику в пятерку крупнейших. Для этого нужны новые рынки и торговые союзы. И здесь роль дипломатии сложно переоценить.

"То, что мы делаем на внешнеполитической арене, мы делаем не ради какого-то умозрительного величия и не для того, чтобы создать проблемы другим. Главное - обеспечивать условия для устойчивого развития нашей страны. В предстоящие годы Россия не только должна прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и существенно повысить ключевые стандарты качества жизни наших граждан. Для достижения этих стратегических целей мы должны в полной мере использовать внешнеполитические возможности", - пояснил президент России Владимир Путин.

Остро стоит и вопрос глобальной безопасности. Иранская ядерная проблема, ситуация в Сирии и на Корейском полуострове. Очевидно, что без совместной работы России и США ожидать прорывных соглашений не приходится. Но первый шаг на пути к плодотворному сотрудничеству сделан - это прошедший недавно саммит в Хельсинки. Встречу с Дональдом Трампом Владимир Путин называет в целом позитивной и внушающей оптимизм. Стороны начали диалог. Но прогнозы строить пока рано - американский лидер работает в крайне сложных условиях.

"В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: "Жалкие, ничтожные люди". Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот довольно могущественные, сильные, если могут "впаривать" - извините за моветон - своим гражданам, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать. Говорю это для того, чтобы мы с вами учитывали это обстоятельство в ходе нашей практической работы на американском направлении", - заявил Путин.

Российские дипломаты сделают всё, чтобы реализовать достигнутые президентами договоренности. В этом журналистов заверяет в кулуарах Анатолий Антонов, посол России в США. В частности, крайне важно продлить договор между двумя странами по сокращению и ограничению ядерного оружия СНВ-3. Существующее соглашение прекратит действие уже в 2021 году.

"Для меня было удивительно, что господин Трамп вдруг стал говорить о проблеме нераспространения. И российская сторона всегда подчеркивала необходимость взаимодействия с американскими коллегами в этой области. Задумайтесь, если оружие массового уничтожения попадет в руки террористов - мало не покажется никому", - подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.

Россия открыта для диалога со всем миром. Об этом в МИД говорит сегодня едва ли не каждый. В том числе и наш посол в Великобритании. Только вот в случае с Лондоном это не всегда взаимно. Российское диппредставительство постоянно просит британских коллег прояснить ситуацию с делом Скрипалей и бездоказательными обвинениями в адрес Москвы. Но ответа на свои ноты не получает.

"Британцы находятся в очень трудном положении. С одной стороны, они ведут расследование, с другой - у них нет никакой фактуры. С третьей, они обвинили Россию. Поэтому для нас это вопрос политический, мы будем оказывать политическое давление", - указал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

И всё-таки, несмотря на нынешние трудности в отношениях с Западом, Европа, отмечает Владимир Путин, остаётся одним главных торговых партнёров России.

"У нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов. Десятилетиями складывалась и наша общая транспортная, энергетическая инфраструктура. Подчеркну, все деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, "Северный поток – 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплёки, какого-либо "двойного дна", - сообщил Путин.

Запад, в свою очередь, должен понимать: с Россией стоит расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развёртывать у её границ новые базы и военную инфраструктуру НАТО. Что и происходит сейчас.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в "военную орбиту" альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", - обратился президент.

Большие перспективы Евразийского экономического союза, установить партнерство с которым хотят всё больше стран. Отношения с Китаем, которые сейчас находятся на рекордно высоком и качественном уровне. Наконец, сложная ситуация на юго-востоке Украины. Круг тем, которые президент затрагивает в разговоре с дипломатами, обширен. Путин предупреждает: нагрузка спадать не будет. Впереди - большая работа. И колоссальная ответственность лежит на каждом из присутствующих.

Ольга Оксенич, Дмитрий Панов и Констатин Кузнецов, "ТВ Центр", Москва.