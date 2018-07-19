Молдавия признала российские войска в Приднестровье потенциальной угрозой

Среди угроз в Национальной стратегии обороны Молдавии на 2018-2021 годы значится размещение российских войск на территории Приднестровья. В парламенте страны считают, что это особенно опасно в контексте возможной эскалации региональной ситуации. Еще одной угрозой назвали политическую нестабильность на Украине.

В принятой парламентом Молдавии Национальной стратегии обороны на 2018-2021 годы размещение российских войск на территории Приднестровья признано одно из основных угроз национальной безопасности. Об этом пишет "Интерфакс".

"На территории Молдавии дислоцирован воинский контингент России, находящийся на ней без законного согласия Молдавии, в противовес конституционным положениям. Это присутствие представляет собой риск для национальной безопасности в контексте возможной эскалации региональной ситуации", - сказано в документе.

Также угрозами названы политическая нестабильность на Украине и вооруженные формирования Приднестровья. Вместе с тем в Национальной стратегии обороны особо подчеркивается, что Молдавии важно сохранять нейтралитет и тем самым поддерживать региональную безопасность.

3 июля президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на некоторых уровнях отношения его страны с Россией "хуже некуда", но улучшение возможно после выборов в парламенте. Ранее Додон отметил, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция по Приднестровью нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям. В соответствующей резолюции содержится призыв к России вывести войска с территории Приднестровья.