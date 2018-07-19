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МИД раскритиковал внесение Японией поправок в закон о Курилах

20:28
  • четверг
  • 19 июля 2018

Япония мешает продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом заявили в МИД России, комментируя принятие парламентом Японии поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

Москва раскритиковала принятие парламентом Японии ряда поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

"Совершенно непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии", - говорится в комментарии МИД России.

На Смоленской площади отмечают, что принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах. Южные Курилы уже дважды посетили японские бизнес-миссии для изучения на месте перспектив сотрудничества с российскими партнерами.

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