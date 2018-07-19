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Путин упразднил три Совета при президенте

20:39
  • четверг
  • 19 июля 2018

Президент России Владимир Путин упразднил три президентских совета: по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин постановил преобразовать Совет при главе государства по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, передает "Интерфакс".

Указом президента также упразднены Совет при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, Совет по развитию финансового рынка и Экономический совет при президенте.

Также упразднена комиссия при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

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