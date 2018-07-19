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Следующие слушания по делу Бутиной перенесены на 25 июля

20:56
  • четверг
  • 19 июля 2018

Следующие слушания по делу Марии Бутиной перенесены вашингтонским судом на 25 июля. Ранее ее посетили сотрудники посольства России в Соединенных Штатах. Гражданку России обвиняют в сговоре с целью внедрения в американские политические организации и в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

В суде в Вашингтоне сообщили, что следующие слушания по делу Марии Бутиной перенесены на 25 июля. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем руководитель пресс-службы посольства России в Соединенных Штатах Николай Лахонин сообщил, что сотрудники диппредставительства посетили Бутину в следственном изоляторе. Посвященный встрече комментарий будет представлен позднее.

Ранее Федеральный суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог. Гражданку России обвиняют в сговоре с целью внедрения в американские политические организации и в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Ее задержали накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки, об аресте стало именно в день саммита. Сама задержанная заявила, что считает себя невиновной.

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