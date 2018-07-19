Трамп не примет предложение Путина о допросе граждан США

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не намерен допускать возможности допроса ряда американских граждан, подозреваемых в противоправной деятельности в России. Ранее это предложение Трампу сделал президент Владимир Путин. При этом США рассчитывают, что Кремль позволит 12 обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен принимать предложение российского лидера Владимира Путина о возможности допроса ряда американских граждан, подозреваемых в противоправной деятельности в России. Ее слова приводит ТАСС.

"Это предложение, которое было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп отклоняет его. Мы надеемся, что президент Путин позволит 12 обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность", - сказала Сандерс.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России готова направить Соединенным Штатам запрос для допроса сотрудников американских спецслужб по делу в отношении Уильяма Браудера. По словам представителя ведомства Александра Куренного, правоохранительные органы хотели бы допросить, в частности, бывшего заместителя начальника бюро разведки Государственного департамента Роберта Отто и экс-посла в России Майкла Макфола.