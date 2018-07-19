ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп не примет предложение Путина о допросе граждан США

21:33
  • четверг
  • 19 июля 2018

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не намерен допускать возможности допроса ряда американских граждан, подозреваемых в противоправной деятельности в России. Ранее это предложение Трампу сделал президент Владимир Путин. При этом США рассчитывают, что Кремль позволит 12 обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен принимать предложение российского лидера Владимира Путина о возможности допроса ряда американских граждан, подозреваемых в противоправной деятельности в России. Ее слова приводит ТАСС.

"Это предложение, которое было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп отклоняет его. Мы надеемся, что президент Путин позволит 12 обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность", - сказала Сандерс.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России готова направить Соединенным Штатам запрос для допроса сотрудников американских спецслужб по делу в отношении Уильяма Браудера. По словам представителя ведомства Александра Куренного, правоохранительные органы хотели бы допросить, в частности, бывшего заместителя начальника бюро разведки Государственного департамента Роберта Отто и экс-посла в России Майкла Макфола.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100