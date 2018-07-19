Помпео: Россия и США будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

По итогам саммита в Хельсинки Россия и США договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Он добавил, что Вашингтон рассчитывает продолжать сотрудничество с Москвой по вопросам контроля над вооружениями.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прокомментировал итоги российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля, рассказав об одной из достигнутых договоренностей. Его слова приводит ТАСС.

"Мы будем вместе работать в борьбе с терроризмом", - сказал Помпео, добавив, что важной целью Трампа на переговорах было создание "благоприятной возможности для взаимодействия" с Москвой.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает продолжать сотрудничество с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

Ранее сам Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он хотел бы обсудить с российским президентом реализацию вопросов, которые поднимались на саммите в Хельсинки. По мнению президента США, все эти проблемы можно решить.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии. Каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было, однако стороны отметили важность начала диалога между Россией и США.