ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Помпео: Россия и США будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

21:51
  • четверг
  • 19 июля 2018

По итогам саммита в Хельсинки Россия и США договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Он добавил, что Вашингтон рассчитывает продолжать сотрудничество с Москвой по вопросам контроля над вооружениями.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прокомментировал итоги российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля, рассказав об одной из достигнутых договоренностей. Его слова приводит ТАСС.

"Мы будем вместе работать в борьбе с терроризмом", - сказал Помпео, добавив, что важной целью Трампа на переговорах было создание "благоприятной возможности для взаимодействия" с Москвой.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает продолжать сотрудничество с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

Ранее сам Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он хотел бы обсудить с российским президентом реализацию вопросов, которые поднимались на саммите в Хельсинки. По мнению президента США, все эти проблемы можно решить.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии. Каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было, однако стороны отметили важность начала диалога между Россией и США.

Читайте также:
Главное сегодня
Майк Помпео
Майк Помпео
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100