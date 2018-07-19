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Украина запретила въезд в страну главе Союза журналистов России

22:08
  • четверг
  • 19 июля 2018

Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию Украины сроком на три года. МИД России расценил это решение Киева как откровенное пренебрежение демократическими принципами.

Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны сроком на три года. В МИД России запрет расценили как откровенное пренебрежение демократическими принципами.

"Совершенно очевидно стремление киевского режима не допустить каких бы то ни было контактов между журналистами России и Украины", - говорится в комментарии ведомства.

СЖР ранее назвал запрет главе организации посещать Украину грубым нарушением свободы слова и международной журналисткой этики.

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