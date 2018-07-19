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США пригласили Путина в Вашингтон осенью

23:06
  • четверг
  • 19 июля 2018

США направили президенту России Владимиру Путину приглашение нанести осенью официальный визит в Вашингтон. Как сообщили в Белом доме, обсуждение возможного визита уже началось.

США направили президенту России Владимиру Путину приглашение нанести осенью визит в Вашингтон. Об этом сообщает Белый дом.

"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", - написала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в Twitter.

Ранее Трамп отказал Путину в допросе американцев по делу Браудера.

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