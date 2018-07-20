В Сирию возвращаются беженцы из Ливана

В Сирию возвращаются беженцы, в том числе и из-за границы. В этом местным властям оказывает помощь Россия. На днях в населённый пункт Кара из Ливана прибыли около 150 вынужденных переселенцев. Этот район славится своими фруктовыми садами. И после освобождения от боевиков жители решили вспомнить традицию и провести фестиваль черешни.

Праздник в вишнёвых тонах. Разве можно представить себе такое в военное время? В городке Кара провинции Риф Дамаск тех, кто когда-то был вынужден покинуть родные места, встречают фестивалем черешни, передает "ТВ Центр".

"Мы семь лет не проводили этот фестиваль из-за войны. Боевики захватили горные районы, где у нас сады черешни. Это особые сорта - там высажено 11 тысяч деревьев. Наш край знаменит самой вкусной в мире черешней. Когда эти районы освободили, мы решили вспомнить нашу исконную традицию", - рассказал Мухаммед Ашарбаджи.

Возвращаясь домой, люди занимаются мирными делами. В этом году в Каре собрали рекордный урожай - 80 тонн черешни. Было бы неплохо наладить экспорт, например, в Россию, рассуждают супруги Бэдран. 5 лет назад, когда боевики захватили Кару, они под страхом смерти бежали в Ливан, где их ждали лагеря беженцев, похожие на тюрьмы, чёрная работа на рынке. Старики уже и не надеялись вернуться на родину.

Чистые улицы, торговые лавки. Настоящий арабский колорит. Во время войны город опустел. Бежали все 20 тысяч жителей. "На днях в Кару из Ливана вернулись 150 местных жителей. Мы организовали гуманитарную помощь, транспорт и встретили земляков прямо на границе. У многих в Ливане родились дети и это были дети без гражданства. Мы оформили все документы - теперь они официально граждане Сирии", - рассказал мэр города Кара Малин Альхатал.

Сейчас в Каре ожидают возвращения еще полутора тысяч беженцев. К приему все готово. Вернуть в страну тех, кто пока вынужден оставаться за границей, помогает Россия. В арабской республике создан Центр приема и размещения беженцев. Совместно с властями Сирии наши специалисты делают всё, чтобы люди смогли не только оказаться дома, но и получить документы, медпомощь, найти работу. Для тех, кто остался без крова, готовы уже более трёх тысяч мест в пунктах временного размещения. Сколько нужно ещё — уточняют наши дипломаты в 40 странах. Такова география проживания тех, кто был вынужден бежать от войны.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.