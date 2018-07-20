ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирию возвращаются беженцы из Ливана

08:44
  • пятница
  • 20 июля 2018

В Сирию возвращаются беженцы, в том числе и из-за границы. В этом местным властям оказывает помощь Россия. На днях в населённый пункт Кара из Ливана прибыли около 150 вынужденных переселенцев. Этот район славится своими фруктовыми садами. И после освобождения от боевиков жители решили вспомнить традицию и провести фестиваль черешни.

Праздник в вишнёвых тонах. Разве можно представить себе такое в военное время? В городке Кара провинции Риф Дамаск тех, кто когда-то был вынужден покинуть родные места, встречают фестивалем черешни, передает "ТВ Центр".
В Минобороны сообщили о создании в Сирии центра по беженцам

"Мы семь лет не проводили этот фестиваль из-за войны. Боевики захватили горные районы, где у нас сады черешни. Это особые сорта - там высажено 11 тысяч деревьев. Наш край знаменит самой вкусной в мире черешней. Когда эти районы освободили, мы решили вспомнить нашу исконную традицию", - рассказал Мухаммед Ашарбаджи.

Возвращаясь домой, люди занимаются мирными делами. В этом году в Каре собрали рекордный урожай - 80 тонн черешни. Было бы неплохо наладить экспорт, например, в Россию, рассуждают супруги Бэдран. 5 лет назад, когда боевики захватили Кару, они под страхом смерти бежали в Ливан, где их ждали лагеря беженцев, похожие на тюрьмы, чёрная работа на рынке. Старики уже и не надеялись вернуться на родину.

Чистые улицы, торговые лавки. Настоящий арабский колорит. Во время войны город опустел. Бежали все 20 тысяч жителей. "На днях в Кару из Ливана вернулись 150 местных жителей. Мы организовали гуманитарную помощь, транспорт и встретили земляков прямо на границе. У многих в Ливане родились дети и это были дети без гражданства. Мы оформили все документы - теперь они официально граждане Сирии", - рассказал мэр города Кара Малин Альхатал.

Сейчас в Каре ожидают возвращения еще полутора тысяч беженцев. К приему все готово. Вернуть в страну тех, кто пока вынужден оставаться за границей, помогает Россия. В арабской республике создан Центр приема и размещения беженцев. Совместно с властями Сирии наши специалисты делают всё, чтобы люди смогли не только оказаться дома, но и получить документы, медпомощь, найти работу. Для тех, кто остался без крова, готовы уже более трёх тысяч мест в пунктах временного размещения. Сколько нужно ещё — уточняют наши дипломаты в 40 странах. Такова география проживания тех, кто был вынужден бежать от войны.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

Новости по теме
Жители Сирии
Жители Сирии
Черешня
Черешня
Жители Сирии
Жители Сирии
Жители Сирии
Жители Сирии
Жители Сирии
Жители Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100