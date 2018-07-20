Москалькова направит США запрос с требованием освободить Бутину

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направит США запрос с требованием освободить гражданку России Марию Бутину. Она была арестована в Соединенных Штатах по обвинению в шпионаже.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приняла решение направить запрос властям США и потребовать освободить арестованную гражданку России Марию Бутину, обвиненную там в шпионаже. Об этом пишет газета "Известия".

По ее словам, вопрос защиты прав соотечественников является для нее приоритетным.

"Это очень важно, когда существует если не определенный контроль, то забота о человеке, который попал в беду на территории другого государства", - отметила она.

Ранее Федеральный суд Вашингтона отказал россиянке Бутиной в освобождении под залог. Ее обвиняют в сговоре с целью внедрения в американские политические организации и в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Бутина была задержана накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки. Об аресте стало именно в день саммита. Сама задержанная заявила, что считает себя невиновной. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.