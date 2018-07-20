МИД Финляндии потратил на саммит Путина и Трампа более миллиона евро

Более миллиона евро потратил МИД Финляндии на проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Эта сумма включает в себя затраты на информационное обеспечение мероприятия и сопровождение делегаций.

МИД Финляндии потратил на проведение саммита России и США более миллиона евро. Об этом пишет газета "Известия".

Как рассказали в финском внешнеполитическом ведомстве, сумма включает в себя затраты на информационное обеспечение мероприятия и сопровождение делегаций.

"Расходы МИД Финляндии во время встречи президентов США и России составили примерно 1–1,5 миллиона евро. Эта сумма включает в себя затраты на аренду и оснащение пресс-центра, техническое обеспечение площадок для СМИ в аэропорту и на Рыночной площади, транспортные расходы, вопросы безопасности, питание для журналистов и другие мелкие статьи расходов, — отметили в пресс-службе финского внешнеполитического ведомства.

Также там подчеркнули, что ставили перед собой цель создать для журналистов максимально комфортные условия работы и хотя бы отчасти познакомить их с Финляндией, несмотря на плотный график.

Кроме того, ведомство отвечало за пункты, связанные с протоколом, в том числе, с транспортом для делегаций и размещением президентов. Общие расходы на организацию саммита были распределены между несколькими ведомствами.

Вместе с МИД, на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа потратились МВД страны и мэрия Хельсинки. Всего, по предварительным оценкам, на проведение мероприятия финская сторона потратила около 10 миллионов евро.