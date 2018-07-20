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ЦБ отозвал лицензию у "Тагилбанка"

08:41
  • пятница
  • 20 июля 2018

Банк России отозвал лицензию у нижнетагильского "Тагилбанка" из-за неисполнения законов о банковской деятельности.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тагилбанка" (Нижний Тагил, Свердловская область), говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, "Тагилбанк" использовал низко эффективную модель развития, а также завышал балансовую стоимость имущества. Отзыв лицензии связан также с неисполнением законов о банковской деятельности.

В банке назначена временная администрация. "Тагилбанк" является участником системы страхования вкладов.

 На 1 июля 2018 года банк занимал 409-е место в банковской системе России.

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