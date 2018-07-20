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Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена признал вину

08:30
  • пятница
  • 20 июля 2018

В Казахстане задержали одного из подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена. Им оказался 24-летний казах Нуралы Киясов, он признался в содеянном. Соучастник преступления остается в розыске.

В Казахстане задержали одного из подозреваемых в убийстве бронзового призера Олимпиады 2014 года Дениса Тена, сообщает РИА Новости.

Им оказался 24-летний Нуралы Киясов, уроженец Жамбылской области Казахстана. Мужчина признался в содеянном. В настоящий момент полиция разыскивает второго подозреваемого.

Как сообщает ТАСС, прощание с фигуристом состоится в субботу, 21 июля, в Алма-Ате.

19 июля в Алма-Ате злоумышленники ранили Тена ножом, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили с ранением бедра в тяжелом состоянии - он потерял три литра крови. Позднее фигурист скончался.

Тен завевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, серебро - на чемпионате мира 2013 года и бронзу - на чемпионате в 2015 году.

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