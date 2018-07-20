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СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

09:04
  • пятница
  • 20 июля 2018

Президент России Владимир Путин во время личного общения с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки предложил ему провести референдум в самопровозглашенных ЛНР и ДНР для того, чтобы прекратить военный конфликт.

Российский президент Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Bloomberg.

Предложение Путина прозвучало во время личной встречи двух президентов в Хельсинки. Трамп попросил Путина не озвучивать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции, так как ему "нужно подумать".

Предложение Путина о референдуме – это знак того, что военный конфликт на востоке Украины может закончиться. Голосование должно проходить под эгидой международных наблюдателей, тогда жители региона смогут спокойно высказать свою точку зрения.

Источники агентства отмечают, что даже если Трамп согласится на референдум, то это решение вряд ли поддержат на Украине и в Европе.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Российский лидер назвал беседу "очень содержательной".

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