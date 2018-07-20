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На Урале умерла первая жена Владимира Высоцкого

09:35
  • пятница
  • 20 июля 2018

Первая жена Владимира Высоцкого – народная артистка России Иза Высоцкая – скончалась в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни. По данным СМИ, последний год она боролась с болезнью.

В Нижнем Тагиле ушла из жизни первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка России Иза Высоцкая, передает ТАСС.

Высоцкой был 81 год. По данным местных СМИ, последний год она боролась с болезнью. Прощание с артисткой состоится в Нижнем Тагиле в воскресенье, 22 июля.

Иза Высоцкая была первой супругой Владимира Высоцкого. Они познакомились в 1956 году в школе-студии МХАТ, поженились в 1960-м, а через два года расстались.

Артистка работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года являлась артисткой Нижнетагильского театра.

 
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