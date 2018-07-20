Установлена личность второго подозреваемого в убийстве Тена

Полиция установила личность еще одного подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Это 24-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов. К его розыску привлекли весь личный состав МВД Казахстана.

В Казахстане полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов. Об этом говорится в сообщили МВД Казахстана в Facebook.

К розыску подозреваемого привлекли весь личный состав ведомства. Создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД, а также департамента внутренних дел Алма-Аты во главе с первым заместителем ведомства Жанатом Сулейменовым, передает "Газета.Ru".

Ранее в Казахстане задержали первого подозреваемого в убийстве фигуриста - 24-летнего Нуралы Киясова. Он уже сознался в содеянном.

19 июля в Алма-Ате злоумышленники ранили Дениса Тена ножом. Это произошло в тот момент, когда он попытался помешать им срезать зеркала заднего вида со своей машины. В больницу спортсмена доставили с ранением бедра в тяжелом состоянии. Он потерял три литра крови. Позднее фигурист скончался.

Прощание с ним состоится в субботу, 21 июля, в Алма-Ате.

Денис Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, серебро - на чемпионате мира 2013 года и бронзу - на чемпионате мира в 2015 году.