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Минобороны показало видео пуска модернизированной ракеты системы ПРО

11:41
  • пятница
  • 20 июля 2018

Противоракетный щит России стал ещё крепче. Наши военные провели успешные испытания нового модернизированного комплекса системы ПРО. Аналогов этому оружию нет в мире. Ракета может развивать скорость около четырёх километров в секунду и поражать цели на максимальном расстоянии от места запуска.

Оглушительный звук старта и противоракета стремительно набирает высоту. Вскоре после первичного анализа данных объективного контроля на командный пункт приходит доклад: пуск прошёл в штатном режиме, расчёт противоракетного комплекса со своей задачей справился.

Ещё несколько минут после пуска в небе висит шлейф дыма, но задача выполнена. Скорость новой российской противоракеты - 4 километра в секунду - это на порядок превышает скорость звука. В вопросах противоракетной обороны значение имеют даже доли секунды. Таковы современные реалии.

К этим испытаниям наши военные готовились очень тщательно, как и инженеры, и конструкторы, которые создавали этот комплекс. Процесс подготовки - долгий и очень трудоёмкий. Климатические условия специально выбраны очень тяжёлые - под солнцем казахстанской степи металл просто раскаляется. Но техника выдержала. Уникальность этого пуска в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать образец на максимальных режимах.

"Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта", - пишет газета Красная звезда".

Успех испытаний убедил всех, кто работал над новым противоракетным комплексом, что он готов к серийному производству. Инженеры, которые тоже присутствовали на полигоне, отмечают, что вся электроника и элементная база - полностью отечественного производства.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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Пуск ракеты системы ПРО
Подготовка к пуску ракеты системы ПРО
Подготовка к пуску ракеты системы ПРО
Подготовка к пуску ракеты системы ПРО
Подготовка к пуску ракеты системы ПРО
Пуск ракеты системы ПРО
Пуск ракеты системы ПРО
Работа системы ПРО
Работа системы ПРО
Подготовка к пуску ракеты системы ПРО
Подготовка к пуску ракеты системы ПРО
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