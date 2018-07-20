ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп рассказал, почему может стать "злейшим врагом" Путина

12:00
  • пятница
  • 20 июля 2018

Из Вашингтона вновь звучат голословные обвинения в адрес нашей страны. Госсекретарь США Майк Помпео "глубоко уверен", что Россия попытается вмешаться в будущие выборы в США и других западных странах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. А вот Дональд Трамп намерен продолжить диалог с Россией. Глава Белого Дома пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон.

Дональд Трамп, как и его ближайшее окружение, верны себе. Важнейшие новости американская общественность по-прежнему узнает из соцсетей. И даже быстрее, чем иные официальные лица, передает "ТВ Центр".

"Президент Трамп попросил пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и это уже обсуждается" - это сообщение пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала на своей странице чуть более 12 часов назад и как раз в тот момент, когда на форуме по безопасности выступал директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

Своей работой Коутс определенно считает необходимость нагнетать истерию вокруг якобы вмешательства России в выборы 2016 года. Доказательств как не было, так и нет, но американские спецслужбы уже нашли новый повод для потенциальных обвинений - в текущем году в США предстоят промежуточные выборы в Конгресс. И они, по утверждению Коутса, уже под угрозой.

К тому же глава нацразведки заявил, что не рекомендовал Трампу встречаться в президентом России тет-а-тет, потому что русские могли записать беседу, тогда как американская сторона запись не вела. Под подозрение попал даже футбольный мяч чемпионата мира, который Владимир Путин подарил главе Белого дома в Хельсинки. Спецслужбы США на полном серьезе намерены проверить спортивный снаряд на отсутствие прослушивающих и записывающих устройств. Сделать это потребовали некоторые конгрессмены, а заодно приняли резолюцию, которая отклоняет предложение Москвы - совместно допрашивать подозреваемых по уголовным делам. 

Похоже, будь воля Конгресса, он вовсе не допустил бы никаких контактов президента США с Москвой. Критика саммита в Хельсинки не стихает уже почти неделю. Но Трамп пока держится.

Однако Трамп не был бы Трампом, если бы практически одновременно с этим сообщением не заявил в интервью CNBC News, что станет "худшим врагом" Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона "не будут работать". Чтобы понять, что это означает, видимо, придется дождаться осени.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Белый дом США
Белый дом США
Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс дает интервью
Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс дает интервью
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Монумент Вашингтона и здание Конгресса
Монумент Вашингтона и здание Конгресса
Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч
Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч
Заседание Конгресса США
Заседание Конгресса США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100