Трамп рассказал, почему может стать "злейшим врагом" Путина

Из Вашингтона вновь звучат голословные обвинения в адрес нашей страны. Госсекретарь США Майк Помпео "глубоко уверен", что Россия попытается вмешаться в будущие выборы в США и других западных странах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. А вот Дональд Трамп намерен продолжить диалог с Россией. Глава Белого Дома пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон.

Дональд Трамп, как и его ближайшее окружение, верны себе. Важнейшие новости американская общественность по-прежнему узнает из соцсетей. И даже быстрее, чем иные официальные лица, передает "ТВ Центр".

"Президент Трамп попросил пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и это уже обсуждается" - это сообщение пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала на своей странице чуть более 12 часов назад и как раз в тот момент, когда на форуме по безопасности выступал директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

Своей работой Коутс определенно считает необходимость нагнетать истерию вокруг якобы вмешательства России в выборы 2016 года. Доказательств как не было, так и нет, но американские спецслужбы уже нашли новый повод для потенциальных обвинений - в текущем году в США предстоят промежуточные выборы в Конгресс. И они, по утверждению Коутса, уже под угрозой.

К тому же глава нацразведки заявил, что не рекомендовал Трампу встречаться в президентом России тет-а-тет, потому что русские могли записать беседу, тогда как американская сторона запись не вела. Под подозрение попал даже футбольный мяч чемпионата мира, который Владимир Путин подарил главе Белого дома в Хельсинки. Спецслужбы США на полном серьезе намерены проверить спортивный снаряд на отсутствие прослушивающих и записывающих устройств. Сделать это потребовали некоторые конгрессмены, а заодно приняли резолюцию, которая отклоняет предложение Москвы - совместно допрашивать подозреваемых по уголовным делам.

Похоже, будь воля Конгресса, он вовсе не допустил бы никаких контактов президента США с Москвой. Критика саммита в Хельсинки не стихает уже почти неделю. Но Трамп пока держится.

Однако Трамп не был бы Трампом, если бы практически одновременно с этим сообщением не заявил в интервью CNBC News, что станет "худшим врагом" Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона "не будут работать". Чтобы понять, что это означает, видимо, придется дождаться осени.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".