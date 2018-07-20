Адвокаты Вышинского намерены опротестовать арест имущества

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя "РИА новости Украина" Кирилла Вышинского. Квартиру, автомобили и все, что было изъято во время обысков. Журналиста подозревают в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия. В Москве дело Вышинского считают политическим и требуют незамедлительного освобождения журналиста.

Украинская фемида наносит Кириллу Вышинскому еще один удар. Арестовывает его имущество. Решение откровенно унизительно. В первую очередь, для самого суда. Но в стремлении свести счеты с неугодным журналистом для правосудия Незалежной и ее властей все средства хороши. Даже, если они незаконны, передает "ТВ Центр".

"Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Херсона Татьяна Тихончик.

Обычно такие санкции применяют к лицам, осужденным за крупные хищения или взятки. Но приговор Вышинскому, во-первых, еще не вынесен. Во-вторых, в его деле ни слова о финансовых махинациях. И, в-третьих, никаких доказательств в госизмене - главной статье, которую инкриминируют журналисту, вообще не представлено. Но, похоже, украинскую фемиду наличие доказательной базы не особо беспокоит. Тем более что и само дело, шитое белыми нитками, нелепое и явно политизированное. Вина Вышинского только в том, что он - российский журналист, профессионально выполнявший свою работу. Пытаясь сохранить лицо и видимость правосудия, председательствующий все же сделал одну ремарку.

"На постановление может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Херсонской области в течение пяти суток с момента провозглашения", - сказал он.

Апелляцию адвокаты Вышинского, несомненно, подадут. Но примет ли ее суд, если все прежние доводы защиты о невиновности журналиста суд игнорирует. Официальные власти в Киеве уже два года как открыли охоту на ведьм и эту роль уже давно определили российским СМИ. Причем, независимо от должностей и статуса. Врагами Незалежной, несущими угрозу безопасности новой европейской стране, являются все - от обычного корреспондента и, как теперь выясняется, до главы Союза журналистов России. Владимир Соловьев отныне тоже в этом фейковом списке неблагонадежных. СБУ запретила ему на три года въезд на территорию Украины. В Москве этот шаг Украины расценили как проявление худших традиций тоталитарных квазиреспублик, который выгоден спецслужбам, олигархическим кланам, но никак не гражданскому обществу страны.

Запрет на въезд Соловьеву осудили и в ОБСЕ и международной федерации журналистов. "Международная и Европейская федерации журналистов осуждают это решение. Оно несет угрозу праву на свободу выражения мнений. Запрет на въезд председателя Союза журналистов - это грубое нарушение свободы слова и свободы прессы, замаскированное под так называемую защиту национальной безопасности", - указали в ведомстве.

В борьбе за одну из главных ценностей евроинтеграции Украина начала не просто политические репрессии, но и физическое устранение всех неугодных. Причем, даже тех, кто не симпатизировал России. Но критиковал официальный Киев. В 2015 году националисты убивают Олеся Бузину. Через год неизвестные взрывают машину Павла Шеремета, корреспондента интернет-издания "Украинская правда". В пятницу, в годовщину его гибели, в Киеве проходит акция памяти. Родственники и друзья журналиста, требуют от силовиков подробного отчета о ходе расследования. Но правоохранителям, похоже, пока сказать нечего. Убийство до сих пор не раскрыто. Его заказчики и исполнители не найдены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".