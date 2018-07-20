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На Ставрополье 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой

10:25
  • пятница
  • 20 июля 2018

В ДТП на Ставрополье пострадали 10 человек – семеро взрослых и трое детей. На въезде в Минеральные Воды столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

В Ставропольском крае произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, пострадали 10 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

ДТП произошло на 348-м километре федеральной автодороги "Кавказ" на въезде в Минеральные воды.

По данным источника "Интерфакса", микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями – Ford и Lada. Пострадали 12 человек: водитель Ford и 11 пассажиров микроавтобуса, который перевернулся после столкновения.

Пострадавших доставили в больницу, обстоятельства аварии выясняются.

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