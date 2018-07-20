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Рогозин отреагировал на обыски в головном институте "Роскосмоса"

11:05
  • пятница
  • 20 июля 2018

В головном институте "Роскосмоса" проходят обыски в связи с информацией о сотрудничестве ряда сотрудников с западными спецслужбами. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уже поручил оказывать следственной группе максимальное содействие.

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформирован об обысках, которые проходят в головном институте госкорпорации ЦНИИМАШе. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации, передает РИА Новости.

"Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие", — отметил собеседник агентства.

До этого "Коммерсант" сообщил об обысках в кабинетах ряда сотрудников ЦНИИМаша сотрудниками ФСБ. Также работы ведутся в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в рамках дела о государственной измене.

Согласно данным издания, сотрудники спецслужбы проверяют "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Они выяснили, что за рубеж "утекли" гиперзвуковые разработки под грифом "Совершенно секретно".

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Дмитрий Рогозин
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