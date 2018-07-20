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Подозреваемые в отравлении Скрипалей сбежали из Британии

11:15
  • пятница
  • 20 июля 2018

Двое подозреваемых в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уехали из Великобритании. Они покинули страну под псевдонимами коммерческим рейсом.

Двое подозреваемых в отравлении Скрипалей уехали из Великобритании, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным собеседника телеканала, информация об их отъезде поступила в закодированном послании "для кураторов в Москве". Это сообщение удалось перехватить на Кипре.

Подозреваемые покинули Великобританию под псевдонимами на борту коммерческого авиарейса. Куда именно они отправились, источник CNN не сообщает.  

Накануне полиция установила личности подозреваемых при помощи системы видеонаблюдения. Россия ожидает, что британская сторона официально назовет имена подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери.

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