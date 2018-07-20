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Задержанную в США Бутину уличили в контактах с экс-послом Кисляком

12:04
  • пятница
  • 20 июля 2018

Мария Бутина, задержанная в США по подозрению в шпионаже, контактировала с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которого подозревают во встречах с соратниками Дональда Трампа во время президентской компании-2016.

Задержанную по подозрению в шпионаже в США Марию Бутину заподозрили в контактах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком, сообщает "Газета.Ru".

Подтверждением их контактов служат общие фотографии, которые обнаружили на электронных устройствах Бутиной. Их встречи служат доказательством того, что девушка оставалась в контакте с дипломатическими представителями российской стороны.

Сергей Кисляк покинул пост посла России в США в июле 2017 года. В Вашингтоне его подозревают в контактах с соратниками Дональда Трампа по время президентской компании-2016 – Майком Флинном и Джеффом Сешнсом.

Марию Бутину задержали в США 16 июля. Ее обвиняют в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. По версии следователей, девушка пыталась повлиять на Республиканцев, чтобы продвинуть российские интересы в США.

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