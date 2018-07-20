Ребенок выжил после падения с 13 этажа в Одинцове

Полуторагодовалый ребенок выпал с 13 этажа жилого дома в Одинцове. Тем не менее, при падении, он выжил. Организовано проведение доследственной проверки.

В подмосковном Одинцове следователи устанавливает обстоятельства падения ребенка с 13 этажа жилого дома. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий.

Инцидент произошел 18 июля с полуторогодовалым ребенком. Он с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Организовано проведение доследственной проверки.

На данный момент установлено, что пострадавший мальчик находился дома вместе с няней. Когда женщина отвлеклась, ребенок залез на подоконник и, открыв окно, выпал. Силу падения смягчили деревья. Благодаря этому малыш выжил, говорится в сообщении Врадий на сайте ГСУ СКР по Подмосковью.