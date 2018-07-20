СМИ узнали о нескольких фигурантах дела о госизмене в космической отрасли

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперсзвуковым разработкам, узнали СМИ. Всего фигурантами дела о госизмене могут стать несколько лиц.

У директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона не было допуска к секретным разработкам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в организации. Ранее СМИ сообщили, что Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене.

"Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперсзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Пайсон, вероятно, не единственный фигурант дела.

"Речь идет о нескольких лицах", - сказал он.

Сам Пайсон отказался комментировать ход следствия.

Еще один источник в ОРКК сообщил, что глава исследовательско-аналитического центра ОРКК не покидал России, но на работе его в пятницу не было.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в кабинетах некоторых сотрудников головного института "Роскосмоса" ЦНИИМаша сотрудники ФСБ проводят обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, работы проводятся в офисе Дмитрия Пайсона.

Издание выяснило, что сотрудники спецслужбы проверяют "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. Они выяснили, что за рубеж "утекли" гиперзвуковые разработки под грифом "Совершенно секретно".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказывать следственной группе максимальное содействие.