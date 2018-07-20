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На Украине в ДТП погибли 10 пассажиров маршрутки

12:52
  • пятница
  • 20 июля 2018

В ДТП под украинским Житомиром погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы с различными травмами. На 127-м километре автодороги Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик.

Крупное ДТП произошло в Житомирской области Украины, сообщает "Интерфакс".

На 127-м километре автодороги Киев - Чоп произошло столкновение маршрутного автобуса сообщением Киев-Ровно и грузовика DAF с полуприцепом. 10 человек погибли, еще 10 пострадали – их госпитализировали с различными травмами.

На месте ДТП работают следователи, спасатели, медики и сотрудники полиции.

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