На Украине в ДТП погибли 10 пассажиров маршрутки

В ДТП под украинским Житомиром погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы с различными травмами. На 127-м километре автодороги Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик.

Крупное ДТП произошло в Житомирской области Украины, сообщает "Интерфакс". На 127-м километре автодороги Киев - Чоп произошло столкновение маршрутного автобуса сообщением Киев-Ровно и грузовика DAF с полуприцепом. 10 человек погибли, еще 10 пострадали – их госпитализировали с различными травмами. На месте ДТП работают следователи, спасатели, медики и сотрудники полиции.