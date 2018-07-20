В Москве хирурги провели уникальную операцию на сердце 20-летней девушке

Московские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь 20-летней пациентке. Ещё месяц назад девушку, страдавшую редкой формой тахикардии, считали тяжелобольной и в её выздоровление мало кто верил. Но врачам клиники имени Буянова удалось совершить настоящее чудо.

На операционный стол девушка из села Куракино Калужской области попала, находясь, что называется, между жизнью и смертью. То, что Яна смогла перешагнуть рубеж двадцатилетнего возраста, врачи называют настоящим чудом. Ее сердце могло остановиться в любой момент, передает "ТВ Центр".

Сложнейшая операция по вживлению дефибриллятора прошла в конце июня. Кроме того, хирурги провели так называемую денервацию сердца - убрали очаг, который сбивал сердечный ритм. У Яны практически не будет ни головокружений, ни аритмии. Молодая пациентка, которая еще месяц назад считалась тяжелобольной, теперь вполне здорова. Даже под прицелами телекамер сердце девушки бьется спокойно и ровно.

Теперь, даже если у Яны будут серьезные поводы для волнений, дифибриллятор остановит приступ аритмии. Обычно пациентам с таким диагнозом делают большую операцию. Но доктора больницы имени Буянова выбрали новую методику - малотравматичную. С применением рентген-оборудования и новейших инструментов с видеоподдержкой, когда хирург смотрит не в рану, а на экран монитора. В этом случае пациент испытывает меньше боли, а восстановление проходит почти в два раза быстрее.

Важна не только сама операция, но и то, как пациентка перенесет послеоперационный период. Пока восстановление идет по самому оптимистичному прогнозу. Если так будет и дальше, через несколько лет Яна позволит себе то, о чем мечтает, - стать мамой. Врачам она сказала, что хочет и сына, и дочку.

Юлия Степина, Сергей Титов, "ТВ Центр", Москва.