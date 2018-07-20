ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве хирурги провели уникальную операцию на сердце 20-летней девушке

15:10
  • пятница
  • 20 июля 2018

Московские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь 20-летней пациентке. Ещё месяц назад девушку, страдавшую редкой формой тахикардии, считали тяжелобольной и в её выздоровление мало кто верил. Но врачам клиники имени Буянова удалось совершить настоящее чудо.

На операционный стол девушка из села Куракино Калужской области попала, находясь, что называется, между жизнью и смертью. То, что Яна смогла перешагнуть рубеж двадцатилетнего возраста, врачи называют настоящим чудом. Ее сердце могло остановиться в любой момент, передает "ТВ Центр".

Сложнейшая операция по вживлению дефибриллятора прошла в конце июня. Кроме того, хирурги провели так называемую денервацию сердца - убрали очаг, который сбивал сердечный ритм. У Яны практически не будет ни головокружений, ни аритмии. Молодая пациентка, которая еще месяц назад считалась тяжелобольной, теперь вполне здорова. Даже под прицелами телекамер сердце девушки бьется спокойно и ровно.

Теперь, даже если у Яны будут серьезные поводы для волнений, дифибриллятор остановит приступ аритмии. Обычно пациентам с таким диагнозом делают большую операцию. Но доктора больницы имени Буянова выбрали новую методику - малотравматичную. С применением рентген-оборудования и новейших инструментов с видеоподдержкой, когда хирург смотрит не в рану, а на экран монитора.  В этом случае пациент испытывает меньше боли, а восстановление проходит почти в два раза быстрее.

Важна не только сама операция, но и то, как пациентка перенесет послеоперационный период. Пока восстановление идет по самому оптимистичному прогнозу. Если так будет и дальше, через несколько лет Яна позволит себе то, о чем мечтает, - стать мамой. Врачам она сказала, что хочет и сына, и дочку.

Юлия Степина, Сергей Титов, "ТВ Центр", Москва.

Главное сегодня
Операционная
Операционная
Врач осматривает девушку
Врач осматривает девушку
Операционная
Операционная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100