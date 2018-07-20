В Москве проходит "День без турникетов"

В Москве в рамках "Дня без турникетов" любой желающий может посмотреть, как работают заводы нашего города, познакомиться с их историей, зайти в музеи предприятий, а также пообщаться с сотрудниками.

В столице проходит "День без турникетов". Одна из групп посетила столичную фабрику по производству мебели. Гостям показали, как делают стулья, столы и шкафы для офиса, передает "ТВ Центр".

Была возможность и задать вопросы. В частности, спрашивали, как разрабатывается дизайн мебели. Этим занимаются дизайнеры и конструкты, которые представляют разнообразные идеи. Последний раз "День без турникета" проходил в столице в мае. Тогда предприятия Москвы посетили больше 10 тысяч человек.