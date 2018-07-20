На Новом Арбате стартовал фестиваль "Букинисты"

На Новом Арбате в пятницу открылся первый московский фестиваль "Букинисты". Он задуман как крупнейшая городская книжная ярмарка.

В центре столицы открылся фестиваль "Букинисты". Об этом сообщает "ТВ Центр". В программе фестиваля продажа, а также скупка и обмен книгами, выставки, встречи с известными писателями, открытые литературные чтения, мастер-классы.

Кроме того, гости смогут отведать блюда из меню, разработанного на основе гастрономических предпочтений - героев русской и зарубежной классики. Продлится фестиваль до 21 октября.