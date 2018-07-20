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На Новом Арбате стартовал фестиваль "Букинисты"

15:17
  • пятница
  • 20 июля 2018

На Новом Арбате в пятницу открылся первый московский фестиваль "Букинисты". Он задуман как крупнейшая городская книжная ярмарка.

В центре столицы открылся фестиваль "Букинисты". Об этом сообщает "ТВ Центр". В программе фестиваля продажа, а также скупка и обмен книгами, выставки, встречи с известными писателями, открытые литературные чтения, мастер-классы.

Кроме того, гости смогут отведать блюда из меню, разработанного на основе гастрономических предпочтений - героев русской и зарубежной классики. Продлится фестиваль до 21 октября.

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