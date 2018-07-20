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Ремчуков: в работе штаба участвует более 2 тыс волонтеров ФИФА

13:01
  • пятница
  • 20 июля 2018

Более двух тысяч волонтеров ФИФА присоединились к команде штаба Сергея Собянина. Всего на текущий момент волонтеры собрали более шести тысяч наказов.

Более двух тысяч волонтеров ФИФА включились в работу штаба Сергея Собянина. Об этом в пятницу рассказал глава избирательного штаба Константин Ремчуков.

По его словам, всего на данный момент в штабе работает более 10 тысяч волонтеров, они собрали уже более шести тысяч наказов. "После чемпионата мира по футболу более 2 тысяч волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать. Количество людей продолжает расти, поэтому с 8:00 до 20:00 в различных форматах с ними проводится работа и обучение техники общения с людьми. В том числе различные виды этой работы. У нас будут и пикеты, и сбор наказов", - приводит слова Ремчукова АГН "Москва".

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