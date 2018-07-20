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Меркель надеется на регулярные встречи президентов России и США

13:33
  • пятница
  • 20 июля 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встречаться регулярно. Ситуацию, при которой российского лидера уже три года не было в США, она назвала ненормальной.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встречаться регулярно, утверждает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом - это всегда хорошо", - подчеркнула Меркель.

Она добавила, что с 2015 года президент России не был в Америке и назвала эту ситуацию ненормальной.

Встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры обсудили проблемы международной стабильности и безопасности.

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