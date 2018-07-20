Столичная прокуратура начала проверку "Натали Турс"

Московская прокуратура организовала проверку в отношении туроператора "Натали Турс". Ход проверки находится под контролем прокурора города Владимира Чурикова.

Прокуратура начала проверку туроператора "Натали Турс", передает ТАСС.

"Прокуратура Москвы в связи с обращениями граждан проводит проверку соблюдения требований законодательства о туризме и защите прав потребителей в отношении компании "Натали Турс", - сообщили в ведомстве.

Ход проверки находится под контролем прокурора Москвы Владимира Чурикова.

16 июля туроператором "Натали Турс" заинтересовались следственные органы. 29 июня стало известно, что у организации возникли проблемы с выполнением обязательств перед партнерами, из-за чего у многих туристов сорвались поездки, либо возникли трудности на отдыхе.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что "Натали Турс" продала около десяти тысяч туров на общую сумму порядка 15 миллионов долларов. При этом финансовых гарантий в размере 156,5 миллиона рублей не хватит на выплаты всем пострадавшим.