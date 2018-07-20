Дарт Вейдер признан главным антигероем в истории кино

Дарт Вейдер признан главным антигероем в истории кинематографа. Рейтинг злодеев составил журнал The Hollywood Reporter на основе опросов любителей кино. За ним следует доктор Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса.

Эксперты составили рейтинг главных злодеев в истории кинематографа, пишет "МИР24". В список попали 25 имен.

Возглавил рейтинг антигероев Дарт Вейдер из киносаги "Звездные войны". Вторую строчку рейтинга занял Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. Тройку замкнула Злая Ведьма Запада из фильма "Волшебник страны Оз".

Далее следуют Джокер из "Темного рыцаря" в исполнении Хита Леджера, медсестра Милдред Рэтчед из экранизации "Пролетая над гнездом кукушки" и Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada", которую сыграла Мерил Стрип.