В Крыму посоветовали Украине вычерпать Азовское море

Украине посоветовали попробовать вычерпать Азовское море, а не тратить взрывчатку. Ранее бывший главком ВМС страны предложил заминировать акваторию для предотвращения высадки российского десанта.

Украина задумалась о минировании акватории Азовского моря. Как заявил бывший главком ВМС страны Сергей Гайдук, это позволит предотвратить потери от деятельности российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки российского десанта.

В Крыму на предложение вице-адмирала ответили иронично. Глава Общественной палаты региона Григорий Иоффе предложил Киеву вычерпать Азовское море. Об этом пишет "Русская планета".

"Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, чтобы не тратить взрывчатку, которой видимо не очень много на Украине", - сказал Иоффе, заметив, что предложение о минировании моря могло возникнуть лишь "в состоянии умопомрачения".