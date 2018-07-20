Россельхознадзор запретил поставки шампиньонов из Белоруссии

Россельхознадзор с 24 июля вводит временные ограничения на поставки шампиньонов из Белоруссии, так как на четырех упаковках присутствовала маркировка "произведено в Польше".

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки шампиньонов из Белоруссии, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает "Интерфакс".

В поставках были обнаружены грибы, выращенные в Польше. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет проведена соответствующая проверка.

Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в отношении США и Евросоюза в ответ на западные санкции в связи с присоединением Крыма к России.