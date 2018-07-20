СКР проверит видео с избиением заключенного в ярославской колонии

Следственный комитет и ФСИН начали проверку о факту сообщений о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля. Ранее в СМИ появилось видео, на котором сотрудники учреждения избивают заключенного.

Следственный комитет начал проверку по факту пыток заключенного в колонии №1 Ярославля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Следственного управления СК по Ярославской области Кристину Гузовскую.

Ранее о начале проверки также сообщило региональное управление ФСИН, пишет "Интерфакс".

"В связи с появлением в СМИ видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН по Ярославской области проводится служебная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу "Новая газета" опубликовала десятиминутное видео, на котором сотрудники колонии №1 жестоко избивают и обливают водой заключенного. По данным издания, мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.