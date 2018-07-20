ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР проверит видео с избиением заключенного в ярославской колонии

14:00
  • пятница
  • 20 июля 2018

Следственный комитет и ФСИН начали проверку о факту сообщений о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля. Ранее в СМИ появилось видео, на котором сотрудники учреждения избивают заключенного.

Следственный комитет начал проверку по факту пыток заключенного в колонии №1 Ярославля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Следственного управления СК по Ярославской области Кристину Гузовскую.

Ранее о начале проверки также сообщило региональное управление ФСИН, пишет "Интерфакс".

"В связи с появлением в СМИ видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН по Ярославской области проводится служебная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу "Новая газета" опубликовала десятиминутное видео, на котором сотрудники колонии №1 жестоко избивают и обливают водой заключенного. По данным издания, мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Главное сегодня
Исправительная колония
Исправительная колония
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100