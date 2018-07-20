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Туроператор "Интрэвел-Столешники" прекратил свою деятельность

14:07
  • пятница
  • 20 июля 2018

Еще один туроператор объявил о приостановке деятельности - "Интрэвел-Столешники". Финансовых гарантий хватит на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам, утверждает компания.

Туроператор "Интрэвел-Столешники" прекратил свою деятельность, говорится в сообщении компании.

"В жестких условиях негативного информационного поля на нашем рынке, мы уже почти 2 месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли", - сообщил генеральный директор компании Евгений Юрьев.

По его словам, прекращение деятельности туроператора не скажется на отдыхе уже отправившихся по купленным путевкам туристов.

"На данный момент, все туристы, которые находятся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, более того многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни, все остальные смогут воспользоваться нашими страховыми суммами", - подчеркнул гендиректор.

Все оформленные туристы застрахованы в четырех страховых компаниях. Финансовых гарантий "Интрэвел-Столешники" хватит на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам, утверждает компания.

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