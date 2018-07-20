Трамп: следующая встреча с Путиным прорабатывается

Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующая встреча с российским лидером Владимиром Путиным уже прорабатывается. По его словам, у него сложились хорошие отношения с президентом России.

Следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прорабатывается. Об этом рассказал глава американского Белого дома.

"Да, она прорабатывается", - отметил он в интервью телеканалу CNBC, комментируя собственное сообщение в Twitter. В нем он отметил, что с нетерпением ждет следующей встречи с российским лидером.

По его словам, у него сложились хорошие отношения с Путиным.

Ранее Трамп заявлял, что станет "худшим врагом" Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона "не будут работать".

В Twitter Трамп отмечал, что на второй встрече хотел бы обсудить с российским лидером реализацию вопросов, которые поднимались на саммите в Хельсинки. Среди них - борьба с терроризмом, безопасность Израиля, вмешательство России в выборы в США, Украина и КНДР.