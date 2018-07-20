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Собянин призвал москвичей делиться идеями о Дне города

15:00
  • пятница
  • 20 июля 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу поинтересовался у москвичей, какие мероприятия стоит включить в программу Дня города. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сергей Собянин в Twitter призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города.

В этом году День рождения столицы будет отмечаться 8 и 9 сентября. Высказать свои предложения и пожелания можно на портале "Активный гражданин".

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