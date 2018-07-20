Собянин призвал москвичей делиться идеями о Дне города

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу поинтересовался у москвичей, какие мероприятия стоит включить в программу Дня города. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Сергей Собянин в Twitter призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города.
Готовимся ко дню рождения столицы, который будем отмечать 8 и 9 сентября. Вопрос к москвичам: какие мероприятия стоит включить в праздничную программу?#АктивныйГражданин https://t.co/glRB0SQ5Jo— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 июля 2018 г.
В этом году День рождения столицы будет отмечаться 8 и 9 сентября. Высказать свои предложения и пожелания можно на портале "Активный гражданин".